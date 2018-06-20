Эксперты: скоростная железная дорога из Китая в Европу через Россию никогда не окупится

Китайские эксперты посчитали, что скоростная железная дорога «Евразия» (Пекин – Москва – Берлин) будет убыточной без льготного финансирования. На реализацию проекта потребуется 9,8 трлн рублей, а значит, необходима поддержка каждой из стран, по территории которых пройдет магистраль.

Инфраструктурный проект «Евразия» – высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая пройдет из Китая в Европу по территории шести государств- Германии, Польши, Белоруссии, России, Казахстана и Китая, в РЖД представили прошлым летом. По предварительным подсчетам, длина дороги составит 9,5 тысячи км. Стоимость российского участка самая высокая – около половины всех необходимых средств.

Проект оценили специалисты китайского партнера РЖД компании CREEC (China Railway Eryuan Engineering Group), передает РБК. Они взяли за основу такое соотношение средств – 40% собственный капитал проектной компании и 60% привлеченное финансирование. При кредитной ставке на уровне 5,75% годовых, на базе которой делает свой расчет CREEC, доходность проекта будет отрицательной.

Если же обойтись при строительстве без заемных средств, то внутренняя норма доходности составит 2,88%. То есть на окупаемость проект выйдет через 27,5 лет, включая период возведения магистрали.

Впрочем, эксперты не удивлены такой оценкой. По их словам, во всем мире высокоскоростные магистрали находятся на грани окупаемости, но «цель таких проектов – не прибыль, а интеграция регионов в единое логистическое и экономическое пространство».

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 20.06.18

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