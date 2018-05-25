Мост на Сахалин изменит логистику мира, но разорит Дальний Восток

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отстаивает строительство моста на Сахалин. По его словам, реализация столь амбиционного проекта под силу России. При этом соединение острова с континентальной частью станет причиной изменения всей логистики мира. Противники строительства моста опасаются, что затраты на его возведение оставят без денег другие проекты развития Дальнего Востока.

В поддержку моста на Сахалин Трутнев высказался на петербургском экономическом форуме, передает Vostok.Today. «Это практически 500 километров по тайге, где сегодня ничего нет. Значит, это новые возможности для освоения полезных ископаемых, для освоения лесных ресурсов, для жизни людей. Это большая экономия на транзите грузов для Сахалина», – заявил полпред, добавив, что объем такой экономии исчисляется в миллиардах рублей

«Создается новая география мира. Потому что если когда-то говорить потом о мосте на Хоккайдо, то, например, Япония может перестать быть островной территорией. Мне кажется, что такие большие изменения логистики мира сейчас по плечу России и очень важны», – сказал Трутнев.

Полпред отметил, что мост на Сахалин даст толчок развитию Дальнего Востока. Однако с ним не согласны противники этого проекта. По оценкам РЖД, мегастройка обойдется в 540,3 млрд рублей, из них 252,8 млрд рублей сам мост. Еще более 90 млрд рублей понадобится на модернизацию путей на острове. Таким образом, стоимость сахалинского моста в пересчете на километр в 3,5 раза превышает стоимость моста в Крым, который торжественно открыли 15 мая. Такие громадные расходы могут оставить без денег другие проекты, например, развитие БАМа и Транссиба, а также возведение социальных объектов.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 25.05.18

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