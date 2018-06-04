Пользы много, дайте денег: Сахалин клянчит у Путина мост

Сахалинский парламент обратился к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой построить мостовой переход между материковой частью и островом Сахалином. Депутаты и чиновники в красках расписывают пользу, которую принесет мост жителям, однако ни слова не говорят о финансировании проекта.

По словам спикера сахалинского парламента Андрея Хапочкина, запрос на строительство моста поступает от граждан и бизнес-сообщества в обращениях, направленных для «прямой линии» с президентом, которая пройдет 7 июня. В связи с этим было решено обратиться в адрес руководителей государства, передает пресс-служба Сахалинской областной думы.

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко, выступая перед депутатами, сообщил, что мост мог бы решить сразу несколько проблем. Например, из-за сложностей с логистикой цены на острове на треть выше, чем в остальной части страны. Мостовой переход позволит снизить стоимость продуктов, строительных, сельскохозяйственных и других товаров, отметил глава региона.

Паромные переправы часто закрываются из-за плохих погодных условий, что ставит под угрозу обеспечение граждан и предприятий продовольствием. Паромы простаивают до 40 дней в году. «Перебои в поставках муки и комбикормов для предприятий агропромышленного комплекса неоднократно создавали угрозу остановки хлебопекарного производства», – уточнил Хапочкин.

Сахалинские депутаты считают, что «неоценимый опыт строительства Крымского моста» может быть успешно применим и в возведении этого перехода. «Реализация такого масштабного проекта, несомненно, окажет мультипликативное воздействие на все смежные отрасли экономики и сферы деятельности государства, приведет к значительному приросту налоговых поступлений, – отмечает зампредседателя областной думы Александр Ивашов. – Кроме того, реализация такого проекта станет стимулом для дальнейшего развития сотрудничества со странами всего Азиатско-Тихоокеанского региона».

Как ранее писал «Новый День», по оценкам РЖД, мегастройка обойдется в 540,3 млрд рублей, из них 252,8 млрд рублей сам мост. Еще более 90 млрд рублей понадобится на модернизацию путей на острове. Таким образом, стоимость сахалинского моста в пересчете на километр в 3,5 раза превышает стоимость моста в Крым, который торжественно открыли 15 мая.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 01.06.18

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