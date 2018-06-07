Быть или не быть? Путин поведал о судьбе моста на Сахалин

Президента РФ Владимира Путина во время прямой линии попросили построить мост на Сахалин.

Глава государства в ответ заявил, что с пониманием относится к этой давней мечте жителей острова, однако нужно просчитать экономическую эффективность, загрузку моста, необходимость развития инфраструктуры на севере Хабаровского края. Также, добавил Путин, нужно принимать во внимание и геополитику. По его словам, всё это будет учитываться в ходе обсуждения данного вопроса, а по его итогам приниматься решение о строительстве или отказе от проекта.

Ранее , 4 июня сахалинский парламент принял обращение к Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой построить мостовой переход на Сахалин. В ходе заседания говорилось о том, что мост решит сразу несколько проблем, например, снизит стоимость продуктов и товаров первой необходимости. В настоящее время добраться на остров можно только через паромную переправу, которая часто закрывается из-за плохой погоды.

Как сообщал «Новый День», по оценкам РЖД, мегастройка обойдется в 540,3 млрд рублей, из них 252,8 млрд рублей сам мост. Еще более 90 млрд рублей понадобится на модернизацию путей на острове. Таким образом, стоимость сахалинского моста в пересчете на километр в 3,5 раза превышает стоимость моста в Крым, который торжественно открыли 15 мая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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