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NewDayNews.ru

Четверг, 13 сентября 2018, 12:26 мск

Новости Экономика

Мост на Сахалин назвали бесполезным: судьба мегапроекта под вопросом

Фото: sakhalin.gov.ru

Мост на Сахалин стоимостью более 500 млрд рублей могут не построить, так как для него недостаточно грузов, которые бы позволили окупить дорогостоящий мегапроект. Его возведение экономически нецелесообразно, считают в Москве.

Основным грузом для перевозки через мост мог бы стать уголь, однако ни одна из угольных компаний не выразила заинтересованности в переправке груза через остров, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на федеральных чиновников и топ-менеджеров трех предприятий по добыче угля.

Накануне на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин так и не обозначил свою финальную позицию по вопросу строительства моста на Сахалин. Глава государства вновь поручил правительству просчитать объем перевозок и оценить экономическую целесообразность строительства моста. Путин отметил, что транспортная магистраль могла бы раскрыть возможности по перевозке грузов, заметив, что это не может быть только уголь. Стоит отметить, что в августе РЖД оценивала грузовую базу для сахалинского моста в 8,5 млн тонн, а с учетом проекта по строительству нового глубоководного порта – в 46,9 млн.

По мнению главы департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий Владимира Савчука, в финансовую модель проекта заложен некорректный грузопоток. Возведение моста сочли нецелесообразным также вице-премьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов, сообщили источники издания. По их сведениям, чиновники сомневаются в правильности оценки грузопотока и стоимости сооружения.

Как сообщал «Новый День», проект строительства транспортного перехода с материковой части России на Сахалин в двух вариантах – мост или тоннель – включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. Сейчас приоритетным считается проект железнодорожного моста через пролив Невельского. В качестве других вероятных вариантов – тоннель или дамба.

В мае тогдашний глава Минтранса РФ Максим Соколов рассказал, что по оценкам проектировщиков, строительство моста – наиболее предпочтительный вариант. Он добавил, что РЖД начнут работы над проектом в текущем году, а 1 млрд рублей на эти цели уже заложен в инвестиционную программу компании на нынешний год.

По оценкам РЖД, мегастройка обойдется в 540,3 млрд рублей, из них 252,8 млрд рублей понадобится непосредственно на возведение моста. Еще более 90 млрд рублей необходимо на модернизацию путей на острове. Таким образом, стоимость сахалинского моста в пересчете на километр в 3,5 раза превышает стоимость моста в Крым, который торжественно открыли 15 мая.

Стоит отметить, что в мае полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выступил в поддержку строительства моста на Сахалин, уверяя, что реализация столь амбиционного проекта под силу России. При этом соединение острова с континентальной частью станет причиной изменения всей логистики мира, убежден чиновник: «Создается новая география мира. Потому что если когда-то говорить потом о мосте на Хоккайдо, то, например, Япония может перестать быть островной территорией».

В то же время критики проекта указывают, что громадные расходы на этот проект могут оставить без денег другие дальневосточные проекты, например, развитие БАМа и Транссиба, а также возведение остро необходимых для региона социальных объектов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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