Мост на Сахалин назвали бесполезным: судьба мегапроекта под вопросом

Мост на Сахалин стоимостью более 500 млрд рублей могут не построить, так как для него недостаточно грузов, которые бы позволили окупить дорогостоящий мегапроект. Его возведение экономически нецелесообразно, считают в Москве.

Основным грузом для перевозки через мост мог бы стать уголь, однако ни одна из угольных компаний не выразила заинтересованности в переправке груза через остров, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на федеральных чиновников и топ-менеджеров трех предприятий по добыче угля.

Накануне на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин так и не обозначил свою финальную позицию по вопросу строительства моста на Сахалин. Глава государства вновь поручил правительству просчитать объем перевозок и оценить экономическую целесообразность строительства моста. Путин отметил, что транспортная магистраль могла бы раскрыть возможности по перевозке грузов, заметив, что это не может быть только уголь. Стоит отметить, что в августе РЖД оценивала грузовую базу для сахалинского моста в 8,5 млн тонн, а с учетом проекта по строительству нового глубоководного порта – в 46,9 млн.

По мнению главы департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий Владимира Савчука, в финансовую модель проекта заложен некорректный грузопоток. Возведение моста сочли нецелесообразным также вице-премьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов, сообщили источники издания. По их сведениям, чиновники сомневаются в правильности оценки грузопотока и стоимости сооружения.

Как сообщал «Новый День», проект строительства транспортного перехода с материковой части России на Сахалин в двух вариантах – мост или тоннель – включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. Сейчас приоритетным считается проект железнодорожного моста через пролив Невельского. В качестве других вероятных вариантов – тоннель или дамба.

В мае тогдашний глава Минтранса РФ Максим Соколов рассказал, что по оценкам проектировщиков, строительство моста – наиболее предпочтительный вариант. Он добавил, что РЖД начнут работы над проектом в текущем году, а 1 млрд рублей на эти цели уже заложен в инвестиционную программу компании на нынешний год.

По оценкам РЖД, мегастройка обойдется в 540,3 млрд рублей, из них 252,8 млрд рублей понадобится непосредственно на возведение моста. Еще более 90 млрд рублей необходимо на модернизацию путей на острове. Таким образом, стоимость сахалинского моста в пересчете на километр в 3,5 раза превышает стоимость моста в Крым, который торжественно открыли 15 мая.

Стоит отметить, что в мае полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выступил в поддержку строительства моста на Сахалин, уверяя, что реализация столь амбиционного проекта под силу России. При этом соединение острова с континентальной частью станет причиной изменения всей логистики мира, убежден чиновник: «Создается новая география мира. Потому что если когда-то говорить потом о мосте на Хоккайдо, то, например, Япония может перестать быть островной территорией».

В то же время критики проекта указывают, что громадные расходы на этот проект могут оставить без денег другие дальневосточные проекты, например, развитие БАМа и Транссиба, а также возведение остро необходимых для региона социальных объектов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.18

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