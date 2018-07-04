Эксперты обозначили сроки строительства моста на Сахалин

В Южно-Сахалинске проходит научный симпозиум, главной темой которого стало возведение перехода с материка на остров Сахалин. Специалисты считают, что реализация проекта может начаться уже в 2021 году, а на постройку понадобится около пяти лет.

В настоящее время Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства по заказу РЖД проводит необходимые расчеты, рассматривая два варианта стройки – мост или тоннель, сообщается на официальном сайте губернатора Сахалинской области. Планируется, что результаты этой работы будут направлены в правительство РФ уже в декабре.

По словам заместителя главного инженера «Дальневосточной железной дороги» Сергея Дрокина, возведение моста с Сахалина на материк может начаться уже в 2021 году и продлится около пяти лет. Предположительно, переход возведут в одном из наиболее узких мест Татарского пролива. В этом случае, длина моста составит около 6 км.

Международное научное сообщество предлагает провести эксперимент – построить пробный пролет будущего моста, а на конструкциях установить исследовательское оборудование для сбора данных. Полученная информация, по мнению ученых, поможет избежать рисков в реализации дорогостоящего проекта.

Ранее сахалинский парламент обратился к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой построить мостовой переход между материковой частью и Сахалином. В настоящее время добраться на остров можно только через паромную переправу, которая часто закрывается из-за плохой погоды. Депутаты и чиновники в красках расписывают пользу, которую принесет мост жителям, однако ни слова не говорят о финансировании проекта.

По оценкам РЖД, мегастройка обойдется в 540,3 млрд рублей, из них 252,8 млрд рублей сам мост. Еще более 90 млрд рублей понадобится на модернизацию путей на острове. Таким образом, стоимость сахалинского моста в пересчете на километр в 3,5 раза превышает стоимость моста в Крым, который торжественно открыли 15 мая.

Противники сахалинского моста указывают, что такие громадные расходы могут оставить без денег другие дальневосточные проекты, например, развитие БАМа и Транссиба, а также возведение социальных объектов.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 03.07.18

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