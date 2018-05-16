Мост на Сахалин станет неоправданно дорогим

В ОАО РЖД оценили стоимость моста на остров Сахалин. Специалисты считают, что такой грандиозный проект обойдется значительно дороже, чем открытый накануне мост в Крым. При этом целесообразность мегастройки находится под вопросом. По словам экспертов, мост станет актуальным, если строительство продолжат в сторону Японии.

По оценкам РЖД, проект в 540,3 млрд рублей, из них 252,8 млрд рублей сам мост, пишет «Коммерсант». Еще более 90 млрд рублей понадобится на модернизацию путей на Сахалине. Кроме того, строить мост планируется вместе с проектом глубоководного угольного терминала в Ильинском, на возведение которого потребуется еще 100 млрд рублей.

Проектные работы планируется закончить в 2020 году, на стройку понадобится еще пять лет. Впрочем, все эти цифры очень приблизительные. Как уточнили в РЖД, параметры «предварительные», а проект «находится в стадии проработки».

Мост на Сахалин обсуждается давно, но в то, что идея может стать реальностью, поверили прошлым летом, когда об этом упомянул в ходе прямой линии президент Владимир Путин. ОАО РЖД включило проект в свою инвестпрограмму, пока не проекты выделен 1 млрд рублей.

В данный момент стоимость сахалинского моста в пересчете на километр в 3,5 раза превышает стоимость моста в Крым, который торжественно открыли 15 мая. Предполагается, что часть работ будет финансироваться из госсредств. В частности, 100 млрд рублей выделят из федерального бюджета, 90 млрд рублей из Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), 60 млрд рублей из Корпорации развития Сахалинской области.

Эксперты объясняют разницу в стоимости многими факторами, например, удорожать стройку может высокая сейсмичность региона, сложные инженерно-геологические и гидрологические условия, труднодоступность района и его принадлежность к Крайнему Северу. При этом они напоминают, что в Крыму проживает более 2,5 млн человек, тогда как на Сахалине только полмиллиона. Актуальным мост может стать, только если строительство продолжат в сторону японского острова Хоккайдо.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 15.05.18

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