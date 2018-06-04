Песков: в вопросе возведения моста на Сахалин важна экономическая целесообразность

Российские власти не определились с планами строительства моста, который свяжет остров Сахалин с материковой частью России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, готовы ли в Кремле вернуться к планам по строительству моста на Сахалин, Песков заявил, что никто сейчас не может дать однозначный ответ, потому что это вопрос экономической целесообразности.

«И, конечно, этот вопрос должен предварительно прорабатываться экспертами в рамках правительства, кабинета министров с учетом всех многочисленных аспектов», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря главы государства.

Ранее сахалинский парламент утвердил обращение к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой построить мостовой переход на Сахалин. В ходе заседания говорилось о том, что мост решит сразу несколько проблем, например, снизит стоимость продуктов и товаров первой необходимости. В настоящее время добраться на остров можно только через паромную переправу, которая часто закрывается из-за плохой погоды.

Как ранее писал «Новый День», по оценкам РЖД, мегастройка обойдется в 540,3 млрд рублей, из них 252,8 млрд рублей сам мост. Еще более 90 млрд рублей понадобится на модернизацию путей на острове. Таким образом, стоимость сахалинского моста в пересчете на километр в 3,5 раза превышает стоимость моста в Крым, который торжественно открыли 15 мая.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.18

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