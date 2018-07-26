РЖД придется раскошелиться на основную часть строительства моста на Сахалин

Основную часть затрат на строительство транспортного перехода с материка на Сахалин возьмут на себя Российские железные дороги, рассказал в кулуарах форума БРИКС министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Теоретически есть два источника – бюджет и РЖД. Это очевидно, что основная часть будет точно из бюджета РЖД», – цитирует ТАСС слова высокопоставленного чиновника. По его словам, стоимостные оценки проекта уже есть, но сумму называть не стал. Министр также отметил, что транспортный переход может войти в комплексный план развития инфраструктуры.

Ранее первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин сообщал, что по оценкам экспертов, затраты на строительство обоих вариантов перехода на Сахалин с материка – моста и тоннеля – сопоставимы, а уточнить параметры проекта детально планируется в 2018 году. Из обоснования инвестиций следует, что строительство транспортного перехода на Сахалин обойдется в 540 млрд рублей.

Напомним, проект строительства транспортного перехода с материковой части России на Сахалин в двух вариантах – мост или тоннель – включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. Сейчас приоритетным считается проект железнодорожного моста через пролив Невельского. В качестве других возможных вариантов – тоннель или дамба.

В мае бывший глава Минтранса РФ Максим Соколов рассказал, что по оценкам проектировщиков, строительство моста – наиболее предпочтительный вариант. Кроме того, он сообщил, что РЖД начнут работы над проектом в текущем году, а 1 млрд рублей на эти цели уже заложен в инвестиционную программу компании на нынешний год.

Как писал «Новый День», тогда же, в мае, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рьяно отстаивал строительство моста на Сахалин, уверяя, что реализация столь амбиционного проекта под силу России. При этом соединение острова с континентальной частью станет причиной изменения всей логистики мира. Тогда противники идеи строительства моста высказывали опасения, что затраты на его возведение оставят без денег другие проекты развития Дальнего Востока.

«Это практически 500 километров по тайге, где сегодня ничего нет. Значит, это новые возможности для освоения полезных ископаемых, для освоения лесных ресурсов, для жизни людей. Это большая экономия на транзите грузов для Сахалина. Создается новая география мира. Потому что если когда-то говорить потом о мосте на Хоккайдо, то, например, Япония может перестать быть островной территорией. Мне кажется, что такие большие изменения логистики мира сейчас по плечу России и очень важны», – сказал Трутнев.

Полпред отметил, что мост на Сахалин даст толчок развитию Дальнего Востока. Однако с ним не согласны противники этого проекта. По оценкам РЖД, мегастройка обойдется в 540,3 млрд рублей, из них 252,8 млрд рублей сам мост. Еще более 90 млрд рублей понадобится на модернизацию путей на острове. Таким образом, стоимость сахалинского моста в пересчете на километр в 3,5 раза превышает стоимость моста в Крым, который торжественно открыли 15 мая. Такие громадные расходы могут оставить без денег другие проекты, например, развитие БАМа и Транссиба, а также возведение социальных объектов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.18

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