Эксперты оценили стоимость второго тоннеля на БАМе

Строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали обойдется в 261 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на выводы Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), который готовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) этого проекта. Строительство первого Северомуйского тоннеля растянулось на 26 лет. Он был запущен в эксплуатацию в 2003 году и остается самым узким местом на БАМе, так как в тоннеле проложен лишь один путь.

По итогам августовского совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака было дано поручение разработать ТЭО проекта строительства второго тоннеля через этот хребет. Задание было дано, учитывая перспективу увеличения грузопотока в восточном направлении. По словам главы РЖД Олега Белозерова, возведение второго тоннеля «даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн тонн грузов».

ТЭО разработано с учетом пропуска дополнительных 34 пар поездов в сутки. При этом расчетная стоимость строительства тоннеля составила 190 млрд рублей без учета НДС, а с учетом инфляции до 2024 года затраты на его возведение возрастут до 260,79 млрд рублей. Эксперты подсчитали, что общие инвестиции в инфраструктуру для того, чтобы обеспечить провоз такого количества грузов по участку БАМа Тайшет – Комсомольск, составят 950,2 млрд рублей, по Транссибу – 1103,1 млрд рублей.

Проект модернизации Восточного полигона (БАМа и Транссиба) является приоритетным для РЖД и разделен на две части: первый этап – до 2020 года, второй – 2020-2025 годы. Одной из крупнейших его частей является БАМ-2 – строительство второго железнодорожного пути для повышения пропускной способности магистрали, проект стартовал в июле 2014 года. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал изданию, что даже после реализации проекта БАМ-2 целый ряд участков магистрали останется однопутным.

Напомним, в послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что за шесть лет пропускная способность БАМа и Транссиба должна вырасти в полтора раза, до 180 млн тонн. «Наша страна будет одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией», – пообещал тогда Путин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.11.18

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