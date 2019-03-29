Проект, от которого зависит ВСМ «Екатеринбург – Челябинск», повис в воздухе

Владимир Путин не дал «добро» на строительство ВСМ «Москва – Казань».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недавно одобренный премьер-министром Дмитрием Медведевым план по развитию высокоскоростных линий железнодорожного сообщения может остаться только на бумаге. Президент России Владимир Путин не видит смысла в строительстве ВСМ. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

«Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный-Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва-Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина. Такая позиция была высказана на состоявшейся на этой неделе встрече президента с профильным вице-премьером Максимом Акимовым», – сообщает издание со ссылкой сразу на три источника, отдельно подчеркнувшие, что формального решения пока нет.

Напомним, неделю назад премьер российского правительства Дмитрий Медведев подписал долгосрочную программу развития «Российских железных дорог» до 2025 года. Среди приоритетных направлений в документе названы линии, составляющие потенциальный высокоскоростной железнодорожный трансконтинентальный коридор «Евразия»: Железнодорожный – Владимир – Гороховец с организацией движения от Москвы до Нижнего Новгорода как первая часть магистрали Москва – Казань (в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры); Казань – Екатеринбург; Екатеринбург – Челябинск; Москва – Красное.

Все перечисленные линии являются участками единой ВСМ «Берлин – Пекин», призванной соединить ЕС и Китай. Однако, по мнению ряда экспертов, перспективы строительства этой ВСМ весьма туманны из-за действующих в отношении России экономических санкций. Сама же РФ не в состоянии справиться с реализацией такого проекта.

К тому же, Владимир Путин склоняется к альтернативному варианту развития логистических направлений внутри России. Например, строительству скоростной автодороги Москва – Казань вместо куда более затратной ВСМ.

Отказ же от строительства ВСМ «Москва – Казань» лишает смысла строительство и других участков ВСМ до Пекина. В частности, ВСМ «Екатеринбург – Челябинск». Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.03.19

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