Дежавю: скоростную магистраль «Москва – Казань» решено продлить до Челябинска

Скоростную федеральную трассу М-12 «Москва – Казань» решено продлить до Челябинска и Тюмени. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече президента России Владимира Путина с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скоростная трасса протяженностью около 800 км призвана связать Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России: М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон». Первые участки планируется открыть уже в следующем году. В апреле текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что магистраль нужно продлить до Екатеринбурга, а теперь решено включить в схему еще два крупных промышленных центра.

«Президент поставил новую задачу – дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге. Это еще примерно 600 километров дороги, – цитирует Хуснуллина РИА «Новости». – Наша слаженная работа позволяет нам с уверенностью сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска».

В правительстве России утверждают, что за счет объединения в зоне восьмичасовой доступности регионов, продукция которых предусматривает автомобильные перевозки, и сокращения времени в пути в 2 раза макроэкономический эффект превысит 2,5 трлн рублей.

Напомним, Челябинск уже был частью скоростной дорожной схемы, правда, тогда речь шла о железнодорожном транспорте. Высокоскоростная магистраль «Челябинск – Екатеринбург» должна была стать третьей очередью высокоскоростной магистрали «Москва – Пекин», строить которую собирались с участка «Москва – Казань». Уральский участок планировалось завершить к 2030 году. А 3 года назад в мэрии Екатеринбурга заявили: проектная документация будет готова к 2020 году, и, при наличии финансирования, дорога может появиться к 2021-2022 году.

Тогда тоже много говорилось о макроэкономическом эффекте и важности скоростной железнодорожной трассы в современном мире, о поддержке федерального правительства, но в итоге сначала было заявлено о нецелесообразности проекта ВСМ «Москва – Казань», а потом заморозили и ВСМ «Челябинск – Екатеринбург».

Челябинск, Павел Зварзин

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