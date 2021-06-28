Власти похоронили проект ВСМ «Челябинск – Екатеринбург»

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» будет закрыто из-за заморозки реализации проекта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, реализация проекта высокоскоростной магистрали «Челябинск – Екатеринбург» отложена на более поздний срок. В связи с чем участниками принято совместное решение о закрытии проектного офиса – Хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль».

«С учетом сложной экономической ситуации, существенных объемов требуемого финансирования для реализации проекта Уральской скоростной магистрали из бюджетов Российской Федерации, Челябинской и Свердловской областей, наличия важных социально-экономических приоритетов принято решение отложить работу над проектом на более поздний срок», – рассказали представители южноуральского кабинета министров.

При этом чиновники отметили, что ранее на федеральном уровне отложена реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью, в том числе связанного с проектом Уральской скоростной магистрали, из-за его высокой стоимости и необходимости дополнительной оценки пассажиропотока на этом направлении.

Кроме того, в 2022 году автомобильная дорога М-5 «Урал» на участке Челябинск – Екатеринбург станет полностью четырехполосной. По всей видимости, этого пока достаточно для поддержания взаимодействия между двумя уральскими столицами.

Напомним, строительство ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» было одним из наиболее масштабных проектов предыдущего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Идею проекта пиарили едва ли не с самого начала губернаторства Дубровского, но к его реализации так и не приступили.

При этом эксперты с самого начала выражали уверенность, что смысла в создании скоростной железной дороги нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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