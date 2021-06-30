Владимир Путин заявил, что деньги на челябинский метротрам есть

Президент России Владимир Путин пообещал выделить деньги на строительство челябинского метротрама.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением глава государства выступил в ходе ежегодной «Прямой линии», состоявшейся сегодня, 30 июня.

«Тема известная, это долгострой, доставшийся от советских времен, Челябинск – не единственный город такого масштаба с такими проблемами. В Челябинск выезжал вице-премьер Хуснуллин, он докладывал, что вопрос проработан. Стоить это будет свыше 40 миллиардов рублей, деньги на это есть, – сказал Владимир Путин. – Это будет гибридная транспортная связь метро и трамвая. Это средства, которые будут выделяться на развитие инфраструктуры страны – 500 миллиардов рублей, в том числе и по Челябинску».

Высказывание президента уже прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Хочу сказать, что мы не остановились после того, как провели презентацию этого проекта, и прямо сейчас на территории Челябинска работают специалисты из Москвы, которые занимаются изысканиями. И таким образом мы скоро перейдем в стадию проектирования, и активно продолжаем заниматься этим проектом», – заявил чиновник.

Следует отметить, что о конкурсе по выбору подрядной организации по проведению изыскательских работ ничего известно. Не говорили областные чиновники и о выделении финансирования. Потому неизвестно, на каких основаниях в Челябинске «работают специалисты из Москвы».

Между тем, эксперты не видят никакого смысла в реализации фантастического плана по строительству метротрама в Челябинске. При этом власти области заявляют, что проект будет реализован за четыре года, включая проектирование и строительство.

Планы по созданию метротрама уже сравнили с мегапроектом строительства ВСМ «Челябинск – Екатеринбург», продвигавшимся в бытность руководителем региона Бориса Дубровского. Кстати, в понедельник, 28 июня, в правительстве Челябинской области заявили о ликвидации хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль», которое и должно было заниматься реализацией проекта ВСМ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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