Эксперт: челябинский метротрам станет очередным пятном на репутации региона

Затея со строительством метротрама в Челябинске станет очередным пятном на репутации Челябинской области и вряд ли будет способствовать росту инвестиционной привлекательности региона. Об этом заявил специалист по вопросам городского развития Яков Гуревич в очередном обращении на имя главы Южного Урала Алексея Текслера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гуревич уже обращался к губернатору и получил ответ за подписью министра дорожного хозяйства и транспорта области Андрея Нечаева, который счел отпиской.

«Нечаев ссылается на заключение неких квалифицированных специалистов по поводу целесообразности и эффективности метротрама. Пожалуйста, сообщите фамилии этих специалистов и опубликуйте их заключение. Это заведомо не может быть закрытой информацией, – пишет Гуревич Текслеру. – Я лично знаком с множеством российских и иностранных экспертов, и ни один из них не видит целесообразности и возможности реализации подобной системы с использованием недостроенных тоннелей».

В своем обращении Гуревич напоминает, что несколько лет назад подобный прожект – ВСМ Челябинск – Екатеринбург – анонсировал предшественник Текслера, экс-губернатор Борис Дубровский. «Абсурдность этой идеи, поддержанной «специалистами» из Центра экономики инфраструктуры, была очевидна всем независимым экспертам, в том числе и из Челябинской области. Естественно, эта абсурдная идея провалилась, но на нее были потрачены десятки миллионов рублей из бюджета Челябинской области, а сама Челябинская область в очередной раз получила пятно на репутации и инвестиционной привлекательности. Некоторые чиновники, занимавшиеся этим абсурдным проектом, до сих пор работают в правительстве Челябинской области», – отмечает общественник.

Возмутило эксперта и заявление вице-губернатора Сергея Шаля, что правительство региона планирует уже в этом году выполнить технико-экономическое обоснование, а также разыграть конкурс на проектирование и строительство. При этом проектировать и строить намерены чуть ли не одновременно.

«Вынужден сообщить вам, что ТЭО на подобные объекты – серьезный документ, требующий серьезной, достаточно длительной, профессиональной работы, и стоящий сотни миллионов рублей, – констатирует челябинец. – Конкурс на такую работу не проводился, финансирование не выделено, потому получить реальное ТЭО до конца 2021 года невозможно. Кроме того, ТЭО требует серьезной государственной экспертизы. Вероятность получения положительного заключения на ТЭО практически нулевая».

Но даже если случится невероятное, и положительное заключение по ТЭО будет получено, придется вначале выполнить проектирование, а стоимость разработки проекта – на уровне 1 миллиарда рублей, отмечает Яков Гуревич. Вновь придется проводить конкурс на проектирование и изыскивать источники финансирования, а затем получить заключение экспертизы.

«Никто никогда не будет финансировать строительство объекта при отсутствии утвержденного проекта, хотя бы потому, что неизвестна стоимость строительства. Заявленные оценки стоимости – чуть более 40 миллиардов рублей – абсолютно голословны, ничем не подкреплены, – подчеркивает эксперт. – Ни один объект подобного уровня в мире не строился параллельно с проектированием. Фактически это означало бы разбазаривание государственных средств и многомиллиардную коррупцию. Заявленный срок − 2024 год – абсолютно нереален. Тем более,что каких-либо оснований для спешки нет».

К тому же стоит помнить, что речь идет о кредите, отмечает общественник. «Кто будет отдавать деньги после реализации абсурдного проекта? Реально речь идет о том, что ничем необоснованные декларации в очередной раз дискредитируют Челябинскую область, – уверен Яков Гуревич. – Не стоит забывать, что такие, ничем необоснованные декларации, вводят в заблуждение и президента Путина».

Челябинск, Виктор Елисеев

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