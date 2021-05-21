Ожидания и реальность: в Челябинске презентовали проект метротрамвая (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил проект завершения строительства челябинского метро с интеграцией его в существующую трамвайную сеть. Презентация состоялась сегодня на станции «Комсомольская площадь». Она расположена на глубине 18 метров под землей и выполнена на 40%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея построить в Челябинске метро появилась в 1967 году, одобрили идею в 1976 году, непосредственно к реализации проекта приступили в 1992. Стройку то замораживали, то возобновляли, пока процесс не заглох окончательно.

С 2008 года средства на строительные работы выделял только городской бюджет.

С этого же времени ведутся споры, что лучше и дешевле: достроить метро или закопать. Первый вариант обойдется в 100 млрд рублей, второй – в 10 млрд.

«Закопать – это самый худший вариант из тех, которые возможны, – заявил сегодня губернатор Алексей Текслер. – Ментально он просто вредный. Это с одной стороны. С другой стороны, он дорогой, и эти деньги уйдут впустую. Это не развитие города, это ровно обратный процесс».

По словам губернатора, метротрамвай свяжет все районы города, что позволит достичь «совершенно другой мобильности пассажиров в Челябинске на электротранспорте, создать альтернативу личному автомобилю и улучшить экологическую ситуацию». Кроме того, только за счет этого проекта в городе должно появиться до 1,5 тысяч рабочих мест.

В течение ближайших 3 лет в Челябинске планируют создать две линии метротрамвая для трех маршрутов, используя для этого интегрированную инфраструктуру метрополитена и обособленные трамвайные пути.

Для этого нужно достроить две подземные станции на площади Революции (там будет пересадочный узел), 7,2 км туннелей и 3,9 км наземных путей. Таким образом, протяженность новой сети составит 14,4 км с перспективой дальнейшего развития.

Предполагается, что метротрамвай будет передвигаться со скоростью более 35 км в час. Для трех новых маршрутов собираются закупить 32 новых двух- и трехсекционных вагона. Планируется, что интервал движения не будет превышать 8 минут.

Стоимость проекта по предварительным расчетам составляет 46 млрд. Получить необходимые средства областные власти планируют за счет инфраструктурного кредита.

Отметим, что челябинский проект не уникален: подобные схемы реализуются более чем в 30 городах мира, в том числе и в Волгограде. Тем не менее, многие сомневаются, что озвученные сегодня планы будут воплощены в реальности.

Во-первых, смущают сроки реализации: в текущем году никаких строительных работ под землей не планируют, так как сначала нужно провести технический аудит того, что уже есть, а также оценить грунты и состояние домов, расположенных над тоннелями. На основе данных аудита будет разработано технико-экономическое обоснование проекта, и только после этого начнется строительство.

Напомним, что 3,3 км тоннелей метро строили 28 лет, а теперь за 2-3 года собираются проложить в 2 раза больше. То есть, в день придется строить по 6 – 7 метров – темпы фантастические, если учесть, что тоннелепроходческий комплекс «Ловат» по-прежнему неисправен.

Во-вторых, вызывает вопросы финансовая сторона: до сих пор не озвучено, сколько денег в рамках инфраструктурного кредита будет выделено из федерального бюджета. Да и сама кредитная линия для Челябинска пока одобрена лишь предварительно. Говорить о чем конкретном можно будет лишь тогда, когда придет хотя бы первый транш.

А пока челябинцы, комментируя представленный сегодня проект, вспоминают, что до выборов в Госдуму осталось всего 3,5 месяца, и предлагают свои варианты использования подземки: «Если дело не выгорит, то откроем длинные торговые ряды». «В этом месте надо клуб сделать. Стильно, модно, молодежно! А все остальное закопать…»

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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