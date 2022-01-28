Время назад: в транспортную реформу Челябинска вмешались силовики

В транспортную реформу Челябинска вмешались силовики: в ГИБДД считают, что обособление трамвайных путей не способствует безопасности дорожного движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правильности своей позиции руководство челябинской ГИБДД убедило нового начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова, который вчера заявил: «Работы приостановлены. У нас будут рабочие встречи, где мы попытаемся донести свою позицию о том, что меры к нужному эффекту не приведут».

Отметим, что в минувшем году в Челябинске обособили 10 км трамвайных путей. Это вызвало волну возмущения со стороны автомобилистов, так как объезжать заторы по трамвайным путям стало невозможно. А водители маршруток даже начали выламывать столбики, чтобы попасть в трамвайную колею.

«Обособление путей необходимо для того, чтобы трамвай стал привлекательным и рентабельным видом транспорта, не зависел от автомобильных заторов, а также для увеличения скорости движения трамваев и безопасности пассажиров», – заявили сегодня в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Отметим, что главным преимуществом метротрамвая – этот глобальный проект Алексей Текслер анонсировал в мае текущего года – должна стать скорость передвижения. Достичь этого без обособления трамвайных путей будет невозможно, так как для челябинских автомобилистов выезд на рельсы – это обычная практика.

Так, по данным паблика «Городские проекты», в течение месяца на улицах Труда и Кирова по вине водителей, выехавших на пути, произошло 2 ДТП с участием трамваев. «В результате второй аварии в простой попали 20 вагонов, сотни людей потеряли уйму времени, опоздали на встречи, лишились возможности доехать домой на общественном транспорте. И все это из-за одного автомобилиста, который хотел сэкономить 1 минуту езды в теплом комфортном салоне Мерседеса. Ничего бы из этого не случилось, если бы были бордюры», – заявляют авторы паблика, подчеркивая, что на уже обособленных участках за тот же месяц не произошло ни одного происшествия.

Напомним, что руководство ГИБДД Челябинска не поддерживает современные тенденции и самым действенными способами обеспечения безопасности на дорогах считают подземные пешеходные переходы и сплошные заборы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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