Челябинские чиновники не знают ни законов, ни ГОСТов, а разбазаривание бюджета списывают на поручения Путина (ФОТО)

Неуклюжая попытка мэрии Челябинска объяснить необходимость тратить бюджетные деньги на установку бесполезных заборов показала лишь их некомпетентность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественников возмутил комментарий чиновницы челябинской администрации о необходимости установки в городе дорожных ограждений.

Напомним, после громко анонсированного сноса заборов вдоль дорог в Центральном районе Челябинска городские власти с удвоенной энергией кинулись устанавливать такие же ограды в других частях мегаполиса. Это вызвало очередной всплеск возмущения горожан и общественников.

«Позавчера я разместил пост об улице Плеханова, на которой поставили новые заборы. В газонах, – разъяснил позицию челябинцев урбанист Лев Владов. – Я удивился. Все лето администрация демонтировала заборы вдоль газонов, потому что вышел новый ГОСТ 52289-2019, который разрешает не иметь заборов, если газон шире одного метра. И внезапно осенью заборы начали появляться вдоль тех же самых газонов, только в других местах».

Несколько раз горожане выплескивали свое возмущение в социальные сети, однако поначалу чиновники «не замечали» протестующих комментариев. Но, видимо, после публикации по поводу озаборивания улицы Плеханова в мэрии поняли, что их молчание становится уже неприличным. И решили хоть как-то прокомментировать ситуацию.

На амбразуру общественного мнения бросили начальницу отдела обеспечения безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства Челябинска Ксению Кондратову. Чиновница встретилась с журналистами на «спорной» территории – той самой улице Плеханова.

«Это не заборы, – вступила в заочную терминологическую дискуссию с горожанами г-жа Кондратова. – Это ограждения перильного типа, и они предназначены для направления потоков пешеходов. Много говорят о том, что эти ограждения только портят город. Но администрация Челябинска следует федеральным законам. ФЗ №443 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» говорит, что безопасность движения стоит в приоритете над всеми иными потребностями населения. Все технические средства – разметка, искусственные неровности – нужны для того, чтобы водитель видел и мог обнаружить, где находится пешеход. Ограждения, в том числе, направляют пешехода в установленное место перехода проезжей части».

Однако, по словам урбаниста Льва Владова, закон, на который ссылается чиновница, ни слова не говорит о потребностях населения. В действительности в нем говорится о приоритете жизни и здоровья граждан над экономическими результатами хозяйственной деятельности, а также приоритете ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан.

Возмутила общественника и фраза о том, что ограждения направляют пешехода к установленному месту перехода. «А я думал, что горожан направляют тротуары, – заметил челябинец. – Мы специально делаем дорожки там, где нужно ходить, и делаем растительность и газоны там, где ходить не нужно. Так это и работало всю жизнь».

Не смогла обойтись представитель комитета дорожного хозяйства и без упоминания первого лица государства. «Пешеходные переходы оборудуются во исполнение перечня поручений президента России, где четко обозначены технические средства организации дорожного движения», – уверенно заявила чиновница. И подчеркнула, что именно поэтому, прежде всего, они появляются там, где рядом с проезжей частью расположены образовательные учреждения. «Дети очень непредсказуемые. И сказать, что ребенок не выйдет на проезжую часть, никто не может. Поэтому наша задача такую вероятность свести к минимуму», – продолжала убеждать неразумных челябинцев Ксения Кондратова.

Впрочем, совершенно непонятно, с чего она вдруг решила, что дети более предсказуемы, чем взрослые, отмечает урбанист. От себя же добавим, что непоседам-школьникам ничто не может помешать перелезть через забор. Тем более, что перелезать они будут не непосредственно на дорожную часть, а на газон. И что теперь? Будем устанавливать ограждения высотой 2-3 метра?

При этом забор, о котором идет речь, установлен не у школы, а рядом с Южно-Уральским государственным институтом искусств имени Чайковского. Каких детей имела в виду госпожа Кондратова? Или она подразумевала, что музыкантов и художников нельзя считать дееспособными?

Но главное даже не это. Дело в том, что единственное поручение президента, которое можно хоть как-то притянуть к бессмертным челябинским заборам – это «принять меры, направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений», данное в 2015 году. И ни слова не говорящее о каких-то четко прописанных «технических средствах», как пытается уверить чиновница.

Подчеркнем: речь идет исключительно об оборудовании пешеходных переходов. Никаких ограждений, «направляющих пешеходов к переходу», в перечне поручений нет.

Какие же требования к оборудованию пешеходных переходов предусматривают ныне действующие (и, действительно, в 2015 году новые) национальные стандарты? Это использование разметки пешеходного перехода на желтом фоне; использование дорожных знаков «Пешеходный переход» на светоотражающих щитах желто-зеленого цвета, а также дополнительное оборудование их желтым мигающим сигналом светофора у образовательных учреждений; установка дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью при четырех и более полосах движения; установка искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») перед каждым пешеходным переходом в населенных пунктах, за исключением магистральных дорог и улиц; дублирование предупреждающих дорожных знаков (в т. ч. знака «Дети») дорожной разметкой на каждой полосе движения.

Что же касается ограждений, как и в предыдущей редакции, о них сказано, что «в случаях, оговоренных ГОСТ Р 52289, пешеходные переходы оборудуют пешеходными ограждениями».

И здесь снова всплывает тот самый ГОСТ, о котором столько времени уже говорят и общественники, и горожане. Тот самый ГОСТ Р 52289, изменения в которой вступили в силу в апреле нынешнего года. Он же требует устанавливать перильные ограждения «на разделительных полосах шириной не менее 1 м между основной проезжей частью и местным проездом», а также у пешеходных переходов «на газонах, отделяющих проезжую часть от тротуара (при отсутствии сплошной посадки кустарника по ГОСТ Р 52766) шириной 1 м и менее» (ГОСТ Р 52289-2019, пункт 8.1.29). То, о чем и говорят горожане и общественники, не понимающие вновь вспыхнувшей любви мэрии к заборам.

Мы, кстати, измерили газон, на котором появился новый забор, рулеткой – его ширина оказалась около 5 метров.

И заметьте: в ГОСТе нет ни слова о растянувшихся на десятки и сотни метров вдоль проезжей части ограждениях, ни намека на «направляющую пешеходов к переходу» функцию.

Из комментария же Ксении Кондратовой следует, что чиновница не знает ни законов (а ведь закон о безопасности движения ей положено знать по должности), ни поручений президента, ни действующих на сегодня в России национальных стандартов. Но, видимо, испытывает очень сильную потребность оправдать продолжающееся разбазаривание бюджетных средств.

Неудивительно, что общественники не приняли столь неуклюжей попытки мэрии оправдаться. «Попробуйте еще раз. Но, пожалуйста, больше не надо нести дичь и вешать нам лапшу на уши. Мы уже сами прекрасно разбираемся в законах», – резюмирует Лев Владов.

Кстати, улица Плеханова и пересекающая ее улица Свободы – прекрасный пример того, что дорожные ограждения в Челябинске устанавливаются по принципу «лишь бы были». При этом на них явно пытаются сэкономить.

На этом участке столбики аж трех цветов: судя по всему, ставили то, что осталось от других улиц. Интересно, как они проходят по документам

Дальше – вообще никаких заборов, и никто под колеса не скачет, а напротив, по мнении чиновников, без забора – ну, никак:

Кстати, новый забор уже ржавеет – то есть, скоро его можно будет ремонтировать

Дальше по Плеханова – внимание! – школа. И какое там ограждение?

А вот зачем здесь этот забор? На тротуаре он кого от чего спасает? Очень бы хотелось услышать пояснения КДХ

А этот участок ул. Свободы вообще образец: деньги на его ограждение списали минимум три раза – на столбики, на кустики и, собственно, на сам забор

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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