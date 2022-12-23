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Пятница, 23 декабря 2022, 13:55 мск

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«Кобзон Центр» построят в Москве на площади почти 0,8 га

Многофункциональный культурный центр с музыкальным институтом построят в Басманном районе столицы. Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города принято на заседании столичной Градостроительно-земельной комиссии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Новый центр появится на Бауманской улице.

«На четырех земельных участках площадью около 0,77 гектара планируется разместить «Кобзон Центр». Это будет крупный объект культурно-досуговой деятельности с учреждениями высшего образования и офисными помещениями», – цитирует Бочкарёва информационный центр правительства Москвы.

Заместитель мэра добавил, что в культурном центре также предусмотрены зона общественного питания и паркинг.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что суммарная поэтажная площадь объекта составит почти 60 тысяч квадратных метров.

«В настоящее время на участке размещены производственные здания площадью около 7,2 тысячи квадратных метров», – добавила Пятова.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / городская среда

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