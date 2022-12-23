Пробки в Москве растянулись на 180 километров

Вечерний час пик начался в столице раньше обычного, пробки растянулись почти на две сотни километров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение в городе загружено. Длина заторов – 180 км. Сложно проехать сейчас в центральной части города, на ТТК в районе Автозаводского моста, на внешней стороне МКАД в районе 14 км, на проспекте Андропова», – говорится в сообщении ведомства.

По данным дептранса, основными причинами заторов являются большое количество поездок, снижение скорости из-за гололедицы и рост мелких ДТП.

Рабочее движение сохраняется на Звенигородском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Ярославском шоссе.

«Движение станет свободнее ближе к 20.00 – отложите поездки на автомобиле на более позднее время. Или воспользуйтесь городским транспортом: наземным или метро, МЦК, МЦД. Он работает штатно, ты вы сэкономите время в пути», – добавили в департаменте.

В течение недели столичный Центр организации дорожного движения отмечал возросшую загруженность дорог в связи с тем, что многие горожане совершают предновогодние покупки.

Москва, Андрей Дорофеев

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