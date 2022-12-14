Пик заторов на дорогах Москвы прогнозируют на 22-28 декабря

Наиболее напряженная обстановка на дорогах столицы ожидается 22-28 декабря, при этом часы пик будут начинаться раньше, а заканчиваться позже обычного. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Уже с 19 декабря поездок на личном транспорте по городу станет больше, а пик загруженности придется на 22-28 декабря. Вечерние часы пик будут начинаться раньше, около 15 часов, и продолжаться до 20.30. Если погода ухудшится, движение транспорта замедлится сильнее. Сложнее всего будет в центре и у крупных ТЦ», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим, дептранс рекомендует москвичам заранее подумать о новогодних подарках, а в часы пик пользоваться городским транспортом, чтобы сэкономить время в пути.

С 31 декабря начнутся выходные дни и движение на дорогах станет свободнее.

«В начале января загруженность будет не больше 3 баллов. Трафик восстановится приблизительно с 17 января», – добавили в департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

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