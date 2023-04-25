Апартаменты площадью менее 5 квадратных метров появились в продаже в Москве

В столице установлен новый рекорд по минимальному метражу апартаментов на первичном рынке недвижимости – в продаже появились варианты площадью 4,8 квадратных метра. Об этом сегодня сообщили «Известия» со ссылкой на управляющего партнера Dombook, основателя «Бест-Новострой» Ирину Доброхотову.

Самые маленькие студии (лофты) продаются в апарт-комплексе в Даниловском районе. Их стоимость составляет 2,814 млн рублей. До этого минимальный метраж апартаментов был равен 8,8 квадрата. Также предлагаются лоты площадью 6,2 кв. м (3,466 млн рублей), 7,4 кв. м (4,069 млн рублей), 8,2 кв. м (4,263 млн рублей) и другие. Такие помещения не имеют статуса жилья, но часто их используют вместо квартиры, а также под бизнес, рассказала Доброхотова.

Микроквартиры расположены на первом этаже, в них нет окон, зато есть стеклянные двери на улицу и совмещенный санузел, следует из информации на сайте комплекса. Это проект редевелопмента, лоты можно приобрести в ипотеку.

«На протяжении последних нескольких лет мы видим постоянную тенденцию к уменьшению площади квартир и апартаментов на первичном рынке, причем это касается и тех, которые строятся с нуля, и тех, которые появляются после редевелопмента, – отметила Доброхотова.

Минимальная площадь именно квартир ограничена СНиП – этот показатель не может быть меньше 18 кв. м. Но апартаментов это не касается, поэтому и появляются лоты метражом 10, 9 и вот теперь менее 5 квадратов, пояснила она.

По словам директора по развитию компании «Метриум» Натальи Сазоновой, девелоперы, предлагая микроапартаменты, следуют за спросом. Сегодня часть клиентов предпочитают жить в комплексах с многочисленными бытовыми сервисами и пространствами – общедомовыми постирочными, коворкингами, функциональными лобби. В результате они могут сэкономить на площади собственного жилья, сказала эксперт.

«Но всё же жилье площадью менее 5 кв. м – нишевый продукт, ведь это экстремально маленькая площадь. Большинству людей психологически некомфортно использовать подобное помещение даже исключительно как место для ночевки», – подчеркнула она.

Сегодня в апартаментах стоимость ЖКУ выше, чем в жилых домах, примерно на 15-20%. Также дороже обходится налог на такую недвижимость – он составляет порядка 2% от стоимости (на квартиры – от 0,1%).

Микроквартиры в мире далеко не редкость – больше всего примеров в густонаселенных странах. Например, в Китае и Индии есть апартаменты до 4,5-5 кв. м, в Японии в экономсегменте – по 6 кв. м. Продается такое жилье и там, где просто высокая стоимость квадратного метра, к примеру, в Париже или Лондоне есть студии площадью 6-7 кв. м, рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»