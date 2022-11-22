Коммунальный флот Москвы отправлен на консервацию

Столичный коммунальный флот отправлен на консервацию, до весны на ходу останутся два теплохода. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. В этом году они собрали в общей сложности около 600 тонн мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений. В межнавигационный период проведем обследование и ремонт силовых установок, насосного оборудования и рулевых систем. На сборщиках плавающего мусора и судах по ликвидации загрязнений отремонтируем агрегаты движительных установок и гидравлическое оборудование ковшей», – цитирует Бирюкова пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Вице-мэр добавил, что перед стартом нового сезона навигации на судах проведут комплекс пуско-наладочных работ.

В зимний период на акватории Москвы-реки будут работать теплоходы «Риф» и «Норд» с ледовым классом до 20 сантиметров. Кроме того, на дежурстве остаются несколько быстроходных катеров для передвижения на свободных ото льда участках.

Москва, Андрей Дорофеев

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