В «Москва-Сити» построят 400-метровый небоскреб делового центра

Архитектурный совет Москвы одобрил проект 400-метровой башни, которую планируется возвести в районе моста «Багратион» и Краснопресненской набережной. Как сообщает РБК, большую часть площади здания предполагается сдавать в аренду.

«Новый небоскреб – «символ вертикального города», который эволюционирует и развивается вверх», – указали в Архсовете.

Как отметил глава бюро СПИЧ, разработавшего проект для «Галс Девелопмент», Сергей Чобан, башня «имеет динамичное сложное развитие» в продолжение традиции московских небоскребов, где «массивный многоступенчатый объем утончается к верху и с каждой точки раскрывается по-разному».

Он добавил, что главный вход будет «акцентирован масштабным трехэтажным порталом». В здании будет система атриумов с лифтами, которая будет «пронизывать его насквозь» и завершится рестораном с террасой.

Площадь 80-этажного здания составит 196 тыс кв. м, под аренду отведено около 130 тыс кв. м, следует из описания проекта. В вечернее время здание будет подсвечиваться. В здании спроектированы открытые террасы с панорамным видом на Москву-реку и башни «Сити». На 35-м и 36-м этажах будет организовано Sky lobby, которое является пересадочным пунктом в небоскребах, где люди могут пересесть на лифт, останавливающийся на всех этажах определенной части здания. В вестибюле расположатся кафе и смотровые площадки. В подземной части будет парковка из шести уровней.

Как сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, окончательное название небоскребу еще не выбрано, но рабочее название – «Палитра». Ввод небоскреба в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

Как отметил Архсовет Москвы, интеграция здания в мост «Багратион» и Краснопресненскую набережную стала «сложной задачей». «Важнейшей задачей для архитекторов было сделать новую башню максимально выразительной – во-первых, она находится на видовой точке возле реки, во-вторых, должна работать как эффектное завершение моста», – написал Кузнецов в своем телеграм-канале, рассказывая о проекте.

Планы построить 400-метровую башню на входе на мост «Багратион» появились в марте 2022 года – соответствующий проект был выставлен на общественные обсуждения на портале «Активный гражданин».

«Галс-Девелопмент» входит в топ-5 застройщиков Москвы. Проектами застройщика стали клубный дом на Космодамианской набережной «Космо 4/22», премиум-квартал «Искра-Парк» на Динамо и апартаменты на Кутузовском «Матч Поинт».

Москва, Андрей Дорофеев

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