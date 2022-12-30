Десятки Дедов Морозов «атаковали» московское метро

Пять десятков мужчин в костюмах Деда Мороза спустились сегодня в столичное метро, чтобы поздравить пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сотрудники московского транспорта устроили новогодний флешмоб – полсотни Дедов Морозов спустились в метро и поздравили пассажиров. «Дедушки» проехали по Кольцевой линии и подарили памятные сувениры пассажирам», – говорится в сообщении ведомства.

Видеозаписи «нашествия» сказочных персонажей москвичи опубликовали в мессенджерах и соцсетях. На «Курской» для Дедов Морозов выделили отдельный эскалатор.

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Москва, Андрей Дорофеев

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