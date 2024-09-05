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Четверг, 5 сентября 2024, 18:23 мск

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В московском метро уроженцы Юго-Западной Азии устроили драку

В московском метро задержаны уроженцы Юго-Западной Азии, подозреваемых в нанесении побоев своему соотечественнику. Как сообщила пресс-служба МВД России, фигурантам 23 и 25 лет.

В полиции уточнили, что инцидент произошёл в вечерний час пик на платформе станции «Деловой центр» Филёвской линии метро. На фоне ранее возникшего конфликта, длившегося на протяжении года, двое иностранных студентов напали на своего 25-летнего сокурсника и нанесли ему множественные удары в область головы и тела, после чего скрылись.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение и отделение полиции. В кратчайшие сроки сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали злоумышленников в Центральном административном округе столицы и доставили их в органы внутренних дел для разбирательства.

Отделом дознания в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 35 и ст. 116 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Светлана Антонова

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