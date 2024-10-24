Взятка «Тойотой»: в Москве арестован первый замначальника метро

Басманный районный суд Москвы по ходатайству органов предварительного расследования арестовал первого заместителя начальника городского метрополитена Дмитрия Дощатова. По данным ТАСС, он пробудет под стражей, как минимум, до 22 декабря.

Дощатову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет колонии, вину по делу он не признает.

Следствие считает, что в ноябре 2023 года первый замначальника метро получил от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля «Тойота» модели RAV-4 стоимостью 4,8 млн рублей. Кроме того, в деле фигурируют еще несколько человек, в отношении которых расследуется дело о мошенничестве.

Москва, Светлана Антонова

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