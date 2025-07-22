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Вторник, 22 июля 2025, 20:14 мск

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В московском метро произошел сбой из-за дождя

В московском метро на Филевской линии из-за сильного дождя приостановлено движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская». Как сообщил городской департамент транспорта, такие меры приняты для обеспечения безопасности.

В ведомстве обратили внимание, что из-за обильных осадков в городе возможны также локальные задержки наземного транспорта, а некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

Москва, Анастасия Смирнова

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Московский метрополитен,