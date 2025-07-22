В московском метро произошел сбой из-за дождя

В московском метро на Филевской линии из-за сильного дождя приостановлено движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская». Как сообщил городской департамент транспорта, такие меры приняты для обеспечения безопасности.

В ведомстве обратили внимание, что из-за обильных осадков в городе возможны также локальные задержки наземного транспорта, а некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube