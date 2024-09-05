В Москве открылась новая станция метро

Сегодня в Москве начала работу станция «Потапово», которая стала новой конечной на юге Сокольнической линии метро. Согласно заявленным планам столичных властей, станция будет обслуживать в значительной степени весь район Коммунарки, где проживает 150 тысяч жителей.

Перегон «Новомосковская – Потапово» длиной 2,1 км в основном проходит по поверхности земли. При этом, как уточнили в мэрии, новая станция станет первой отапливаемой в московском метро.

Москва, Светлана Антонова

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