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В московском метро появилась новая услуга: прокат зонтов

На станциях московского метрополитена появится новая услуга – пассажирам предлагает взять зонт на прокат. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что специальные аппараты уже можно найти на станциях метро «Физтех» (выход №1), «Яхромская» (выход №1), «Лианозово» (между выходами №1 и №2-5, между выходами №6 и №7). «Сам сервис заработает с 10 июля. На крышке аппарата пассажиры смогут найти QR-код, перейдя по которому, они смогут ознакомиться с тарифами аренды», – пояснили в дептрансе.

Москва, Елена Володина

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Метки / Московский метрополитен

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