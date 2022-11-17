Подготовка катков с искусственным льдом началась в столице

Работы по подготовке к открытию катков с искусственным льдом начались в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Этой зимой в столице будет работать более 150 катков с искусственным льдом, они откроются в ближайшие две недели во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках», – цитирует Бирюкова пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали намораживать искусственный лед. Этот процесс займет несколько дней: сначала основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов.

На катках организуют необходимую инфраструктуру. Площадки будут освещены, рядом с ними откроют пункты проката коньков и оказания первой медицинской помощи. Также посетители смогут воспользоваться раздевалками, точками общественного питания и туалетами.

Сотрудники катков будут следить за ледовым покрытием и поддерживать его состояние с помощью специализированной техники.

Москва, Андрей Дорофеев

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