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Воскресенье, 20 ноября 2022, 10:38 мск

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В Москве не хватает половины дворников

В Москве наблюдается острая нехватка дворников. Дефицит кадров в этой сфере составляет около 50%, рассказала «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Как отметило издание, на сайте Центра занятости населения столицы насчитывается почти 1,5 тыс вакантных мест на эту позицию.

«Люди не стремятся в эту отрасль – зарплаты работника ЖКХ ниже, чем средние по региону, работа неблагодарная. Поэтому проблема остается. Сильно ли нехватка кадров отразится на чистоте города, зависит от того, насколько снежной окажется зима. В целом Москва лучше других регионов оснащена техникой, поэтому при средней снежной зиме машины справятся, – отметила она.

Кадровый голод в сфере ЖКХ начался еще в период пандемии, когда многие мигранты, которые традиционно занимают должности дворников, покинули страну. Сейчас он усугубился оттоком иностранцев, вызванным мировой повесткой, добавила Разворотнева.

По ее словам, проблему пытались решать с помощью перепрофилирования кадров в центрах занятости. Людей, потерявших работу, город бесплатно переучивал на работников строительной сферы и ЖКХ. Но меры, которые сделали бы отрасль более привлекательной, например, повышение зарплат или льготное предоставление жилья, не рассматривали, указала Разворотнева.

С тем, что нехватка рабочих рук действительно есть, согласился председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

«У нас кадровый состав в этой сфере преимущественно состоит из мигрантов – как внешних, так и внутренних. И если проблемы с иностранцами возникли еще два года назад, то сейчас нарастают сложности с внутренними мигрантами. Из-за нынешней обстановки процесс затормозился. Надо понимать, что дворниками работают в основном молодые мужчины, а они могли подпасть под мобилизацию. Поэтому мы входим в зиму с дефицитом, который никак не восполнится с 2020 года», – отметил он.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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