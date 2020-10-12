В мэрии Челябинска упорно игнорируют потребности пешеходов и не выполняют обещаний

Администрация Челябинска объявила об организации наземного пешеходного перехода через улицу Цвиллинга от магазина «Ритм» к трамвайной остановке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыть его должны на текущей неделе. Однако радоваться горожанам не стоит: мера это временная, и после завершения ремонта подземного перехода у «Ритма» наземный уберут.

«Оборудование наземного пешеходного перехода при наличии подземного нецелесообразно, так как приведет к появлению очагов аварийности, которые ранее были зарегистрированы на данном участке», – ответили в комитете дорожного хозяйства (КДХ) мэрии на запрос РИА «Новый День» проигнорировав другие вопросы.

Однако запрос был сформулирован следующим образом: «Весной вице-мэр по городской среде Александр Егоров сообщал, что принято решение обустроить один наземный переход на площади Революции. Вице-мэр Максим Куляшов тогда заявил, что «предложения об организации новых пешеходных переходов будут обсуждаться с участием ГИБДД МВД, Комитета дорожного хозяйства и Управления транспорта администрации Челябинска». Обсуждался ли уже в таком формате вопрос наземного перехода на площади Революции? Если да, то к какому выводу пришли? Если нет, то почему? И что по поводу этого перехода думает глава Челябинска Наталья Котова, которая, по словам Куляшова, должна принять окончательное решение».

Из ответа КДХ можно сделать вывод, что вопрос не обсуждали и обсуждать не планируют. Тем не менее, «Новый День» направил в КДХ повторный запрос, так как чиновники комитета на вопросы не ответили, а также попросили уточнить: какие конкретно «очаги аварийности ранее были зарегистрированы на данном участке», так как с момента открытия подземных переходов на площади Революции во второй половине 70-х годов ХХ века наземного перехода от «Ритма» к трамвайной остановке через улицу Цвиллинга не было.

Между тем, сами подземные переходы постоянно умножают статистику травматизма пешеходов. Например, только 1 – 2 октября с лестниц упали 3 человека.

А в июле 2019 года на лестнице, ведущей к магазину «Ритм», разбился насмерть пенсионер.

Но в КДХ эти факты предпочитают игнорировать, считая, что вопрос лишь в скорости пересечения дороги: «Основными принципами организации дорожного движения в Российской Федерации является приоритет безопасности по отношению к потерям времени (задержкам) при движении транспортных средств и (или) пешеходов (Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ)», – цитирует пресс-служба мэрии ответ чиновников КДХ на запрос «Нового Дня», не сообщая имя автора документа. А начальница отдела обеспечения безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства Челябинска Ксения Кондратова и вовсе трактует этот пункт так: Безопасность движения стоит в приоритете над всеми иными потребностями населения.

Однако статья 2 этого закона, на которую ссылается безымянный чиновник, полностью выглядит так:

Статья 2. Основные принципы организации дорожного движения в Российской Федерации

Основными принципами организации дорожного движения в Российской Федерации являются:

1) соблюдение интересов граждан, общества и государства при осуществлении организации дорожного движения;

2) обеспечение социально-экономического развития территории Российской Федерации;

3) приоритет безопасности дорожного движения по отношению к потерям времени (задержкам) при движении транспортных средств и (или) пешеходов;

4) приоритет развития транспорта общего пользования;

5) создание условий для движения пешеходов и велосипедистов;

6) достоверность и актуальность информации о мероприятиях по организации дорожного движения, своевременность ее публичного распространения;

7) обеспечение экологической безопасности.

Пока же комитет дорожного хозяйства не выполняет даже пункт №1 этой статьи, не говоря уже пункте №5.

Так, тот же Егоров опять же минувшей весной сообщал, что согласованы 20 – 25 новых пешеходных переходов. Но на вопрос, сколько из них уже сделано и где, когда будут обустроены остальные, в КДХ ответили так:

«По вопросу организации 25 пешеходных переходов сообщаю, что в настоящее время для реализации запланированных видов работ заказана геоподоснова, которая необходима для производства работ и установки дорожных знаков. В данный момент геоподоснова в комитет не представлена. После получения геоподосновы комитетом будут разработаны локальные сметы, схема установки дорожных знаков, нанесения горизонтальной дорожной разметки, а также проведено согласование производства работ с владельцами подземно-инженерных коммуникаций».

Но давайте разберемся: что такое геоподоснова? Геоподоснова (подоснова геодезическая) – это чертеж, включающий в себя исходные геологические и геодезические сведения о стройплощадке и инженерных коммуникациях, имеющихся на ней, с привязкой географических координат.

Геоподоснова должна в первую очередь отобразить на плане площадь земельного участка, его точные размеры, координаты, характер и особенности строения земной коры, а также наличие и протяженность коммуникаций.

Геоподоснова вместе с топографической подосновой составляют неотъемлемую часть предпроектной подготовки, на основании чего выдается разрешение на строительство объектов недвижимости или прокладывание инженерных коммуникаций либо их реконструкцию на данном земельном участке с учетом полученных технических данных.

Отбросим сомнения в том, что для нанесения на проезжую часть пешеходной зебры, нужно тщательное изучение особенности строения земной коры, но переход делается не в чистом поле, а на дороге с уже установленными знаками, опорами освещения и светофорами. Следовательно, геоподоснова уже должна быть. Или чиновники городской администрации хотят сказать, что для тех 25 мест, о которых идет речь, ее не делали? То есть, дороги и коммуникации прокладывались, а знаки и столбы устанавливались с грубейшими нарушениями технических требований?

А, может быть, они считают, что с тех пор, как местах запланированных переходов был установлен последний знак – столб – забор и в последний раз обновлялось дорожное покрытие координаты этих участков, а также характер и особенности строения земной коры изменились?

Эти вопросы мы тоже задали в повторном запросе в КДХ. А заодно и прояснить позицию администрации по перекрестку проспекта Ленина и улицы Красной. Помните, там обещали вернуть переход через Ленина к Алому полю? И даже официальный опрос горожан провели: хотя ли они переходить там дорогу напрямую и 1 раз, а не 3 раза и в обход. Горожане ответили: «Да, хотим!». Было это в начале марта. Прошло 7 месяцев – сдвигов никаких.

Мы спросили главу Челябинска Наталью Котову, когда будет переход и будет ли вообще? Она переадресовала вопрос КДХ, а из ответа комитета следует, что никогда:

«По вопросу обустройства пешеходного перехода через проспект Ленина на перекрестке проспекта Ленина – улицы Красной сообщаю, что вышеуказанный пешеходный переход ликвидирован согласно предложениям по ликвидации очагов аварийности, в том числе дорожно-транспортные происшествия с наездом на пешеходов, и, как показала статистика прошедших лет, это привело к положительному результату». Но дело в том, что любой перекресток в городе можно назвать очагом аварийности. И, конечно, если убрать переход и закрыть проходы заборами, на пешеходов будут наезжать меньше. Но хотелось бы посмотреть статистику аварийности именно на это участке – в преддверии ликвидации перехода и после.

На самом деле, переход через Ленина к Алому полю убрали не для обеспечения безопасности пешеходов, а ради автомобилистов: в часы пик движение на перекрестке очень напряженное, а поток поворачивающих с Красной на Ленина, сдерживаемый пешеходами, только усиливал заторы. И сейчас против возвращения перехода выступают, прежде всего, сторонники посыла «Город должен быть удобен для автомобилистов».

И именно так, похоже, представляют себе безопасность дорожного движения в КДХ. Иначе, как объяснить то, что все время, ссылаясь на новые ГОСТы, в которых установка пешеходных переходов предусмотрена через каждые 200 – 300 метров, челябинские чиновники продолжают загонять людей под землю, заставляют делать крюк в 1,5 км до магазина напротив, а светофоры настраивают так, что даже молодой здоровый человек порой может уложиться в отведенное для переход время только бегом.

Также сообщаю, что в настоящее время проводится подсчет интенсивности транспортных и пешеходных потоков на данном пересечении для оценки целесообразности ликвидации правоповоротного канала с проспекта Ленина на улицу Красную. По результатам проведенных обследований будет принято соответствующее решение с последующей разработкой проектно-сметной документации.

Челябинск, Павел Зварзин

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