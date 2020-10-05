В подземном переходе в центре Челябинска покалечились сразу два человека, власти считают проблему точечной

Жители Челябинска продолжают калечиться в подземном переходе на площади Революции.

Как уже сообщал «Новый День», в июле прошлого года на лестнице, ведущей к магазину «Ритм», упал и разбился на смерть пенсионер. Тогда с новой силой заговорили о необходимости отказаться от подземных «пешеходников», весной текущего года вице-мэр по городской среде Александр Егоров даже сообщил, что принято решение обустроить один наземный переход на площади Революции – как раз у «Ритма».

Но дальше этих заявлений дело не двинулось. А в подземном переходе затеяли ремонт, перегородив часть лестницы. Но по оставленной для прохода половине передвигаться просто опасно: какие-то из ступеней выщерблены, какие-то плохо закреплены и шатаются. В результате только в конце минувшей недели в переходе упали три (!) человека.

Так, вечером в пятницу мужчина, начавший спускаться в переход со стороны «Ритма», буквально на второй ступени потерял равновесие и, падая, задел идущую впереди женщину. Оба скатились до самого низа. Мужчина повредил руку, женщина получила множественные ушибы.

Оказывающие им первую помощь очевидцы рассказали, что в четверг – примерно в то же время – в этом же месте тоже упал прохожий и «скорую» пришлось ждать долго.

Отметим, что за несколько часов до происшествия «Новый День» отправил в администрацию города блок вопросов по пешеходным переходам:

Весной вице-мэр по городской среде Александр Егоров сообщал, что принято решение обустроить один наземный переход на площади Революции. Вице-мэр Максим Куляшов тогда заявил, что «предложения об организации новых пешеходных переходов будут обсуждаться с участием ГИБДД МВД, Комитета дорожного хозяйства и Управления транспорта администрации Челябинска». Обсуждался ли уже в таком формате вопрос наземного перехода на площади Революции? Если да, то к какому выводу пришли? Если нет, то почему? И что по поводу этого перехода думает глава Челябинска Наталья Котова, которая, по словам Куляшова, должна принять окончательное решение? Опять же вице-мэр Александр Егоров сообщал, что согласованы 20 – 25 новых пешеходных переходов. Сколько из них уже сделано и где, когда будут обустроены остальные? В декабре прошлого года было организовано голосование по вопросу возвращения пешеходного перехода через проспект Ленина по улице Красной к памятнику Орленку. 72% участников голосования проголосовали за возвращение перехода. Когда будет переход и будет ли вообще?

Глава Челябинска Наталья Котова не захотела обсуждать эту тему на сегодняшнем аппаратном совещании, назвав вопросы «точечными» и поручив подготовить ответы Куляшову. От него реакции пока не последовало.

И все-таки хотелось бы услышать непосредственно от Натальи Котовой, какие меры собираются предпринять городские власти, чтобы раз и навсегда избавить горожан от опасности получить травму и даже погибнуть в переходе на площади Революции.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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