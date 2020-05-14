Свершилось: челябинцам пообещали наземный переход в районе площади Революции

В Челябинске на площади Революции, наконец, появится наземный пешеходный переход. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня пересечь проспект Ленина, а также улицы Цвиллинга и Воровского «по верху» невозможно: чтобы попасть на другую сторону дороги нужно преодолеть две довольные крутые лестницы. При этом сами спуски сделаны неправильно: ступени скошены вниз, пандусы чрезмерно круты и упираются в стены. Это делает использование переходов, особенно в межсезонье и зимой, опасным: люди часто падают, периодически ломают руки и ноги, иногда разбиваются насмерть.

О необходимости отказаться от подземных переходов челябинские общественники говорят уже в течение нескольких лет. Власти прислушиваться к ним категорически не желали и даже собирались расширять подземную сеть. Но, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки.

Правда речь идет пока лишь об одном участке. По словам Егорова, удалось убедить дорожные службы в необходимости наземного перехода к трамвайной остановке на улице Цвиллинга.

Сроки организации «зебры» пока не называются, в ближайшее время начнется разработка проекта.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 14.05.20

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