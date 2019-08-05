После гибели пенсионера власти расторгли договор на аренду перехода в центре Челябинска

Мэрия Челябинска отказалась от сотрудничества с фирмой, арендовавшей подземный переход в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Лоция» больше не является арендатором подземных переходов на площади Революции. Об этом рассказала врио главы Челябинска Наталья Котова.

Чиновница сообщила о разрыве контракта, комментируя гибель в одном из переходов пожилого челябинца. Напомним, трагедия произошла в конце июля: пенсионер поднимался по лестнице, ведущей к магазину «Ритм», когда оступился и сильно ударился головой об элемент ливневой канализации. Спасти горожанина не удалось.

«Мне известно об этом случае. Мы расторгли договор аренды с ООО «Лоция». Я поручила изучить вопрос по самим ступеням этого спуска. Если проверка выявит плохое состояние, будем решать вопрос ремонта», – рассказала Наталья Котова.

По словам врио мэра, сейчас власти изучают, насколько полно коммерческая структура выполняла взятые на себя обязательства: как арендатор фирма должна была заниматься ремонтом и содержанием переходов.

Впрочем, возможно, причиной разрыва контракта послужила не гибель пенсионера. Дело в том, что в июле в прессе появилась информация о весьма комплементарных условиях, на которых был заключен договор аренды: город за достаточно лакомый кусок получал в десятки раз меньше, чем сдававшая торговые павильоны в субаренду бизнес-структура.

Челябинск, Виктор Елисеев

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