В Челябинске возбуждено уголовное дело, фигурантом которого может стать экс-мэр Елистратов

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи в аренду подземных переходов на площади Революции.

Как уже сообщал «Новый День», возбудить дело в отношении должностных лиц мэрии и МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» за незаконную передачу подземных переходов на площади Революции ООО «Лоция» потребовала прокуратура.

«В апреле 2018 года распоряжением должностного лица администрации Челябинска необоснованно предоставлена муниципальная преференция ООО «Лоция» на заключение договора аренды подземных переходов, расположенных па площади Революции, которые закреплены за муниципальным автономным учреждением «Горсад им. А.С. Пушкина» на праве оперативного управления, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Правовых оснований для передачи ООО «Лоция» муниципального имущества – подземных переходов в аренду на основании муниципальной преференции, у органа местного самоуправления и его дочернего учреждения не имелось».

В результате незаконных действий чиновников в период с июня 2018 года по июль 2019 года МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» не получил, в общей сложности, 7,4 миллиона рублей в виде доходов от аренды имущества, уверены в надзорном ведомстве.

Документы о предоставлении муниципальной преференции ООО «Лоция», которую связывают с депутатом Госдумы Андреем Барышевым (компания некоторое время даже принадлежала непосредственно ему) подписывал Владимир Елистратов, замешавший на время отсутствия тогдашнего мэра Евгения Тефтелева.

Предполагается, что именно Елистратов и вместе с экс-директорок МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» Ольгой Поповой станут ответчиками в рамках возбужденного дела.

Челябинск, Павел Зварзин

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