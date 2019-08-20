«Странные отношения» с арендатором могут обернуться для челябинских чиновников уголовным делом

Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за «странной» аренды подземных переходов в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство потребовало возбудить дело в отношении должностных лиц мэрии и МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» за незаконную передачу подземных переходов на площади Революции ООО «Лоция».

«В апреле 2018 года распоряжением должностного лица администрации Челябинска необоснованно предоставлена муниципальная преференция ООО «Лоция» на заключение договора аренды подземных переходов, расположенных па площади Революции, которые закреплены за муниципальным автономным учреждением «Горсад им. А.С. Пушкина» на праве оперативного управления, – уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. – Правовых оснований для передачи ООО «Лоция» муниципального имущества – подземных переходов в аренду на основании муниципальной преференции, у органа местного самоуправления и его дочернего учреждения не имелось».

В результате незаконных действий чиновников в период с июня 2018 года по июль 2019 года МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» не получил, в общей сложности, 7,4 миллиона рублей в виде доходов от аренды имущества, уверены в надзорном ведомстве.

Материалы проверки направлены в следственное управление СКР по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Челябинска и руководителей МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» по факту превышения должностных полномочий. Фигурантами уголовного дела может стать экс-мэр Челябинска Владимир Елистратов и бывший директор МАУ Ольга Попова.

Напомним, ООО «Лоция» ранее принадлежала депутату Госдумы Андрею Барышеву. В настоящее время формально оно принадлежит Татьяне Князевой – доверительном управляющему активами депутата.

Скандал с переходами всплыл нынешним летом, когда выяснилось, что фирма, близкая Андрею Барышеву платит за аренду менее 100 тысяч рублей в месяц. При этом расположенные в переходах киоски сдавались в субаренду, на которой ООО могло зарабатывать от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

В июле мэрия расторгла арендный договор с коммерческой структурой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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