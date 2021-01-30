В Челябинске дорожает проезд в маршрутках

В Челябинске повышается стоимость проезда на трех направлениях маршрутного такси. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о повышении проезда сообщили два перевозчика – ООО «Кумир-Автолайн» и ООО «Кумир-Автолайн 2», объединенные одним учредителем.

С 1 марта стоимость одной поездки на маршруте №22 «улица Шмакова – Училище» подорожает с 25 рублей до 28 рублей; по маршрутам №12 « улица профессора Благих – ЧТЗ» и №32 «Солнечный берег – улица Мамина» с 25 рублей до 28 рублей 50 копеек.

О ценовой политике в сфере общественного транспорта Челябинска на ближайшие несколько лет читайте в интервью с заместителем главы Миндортранса Челябинской области Александром Егоровым

Челябинск, Ольга Арсентьева

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