Челябинка сломала руку, упав в подземном переходе в центре города

В центре Челябинска в подземном переходе женщина повредила руку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 7 февраля, в подземном пешеходном переходе на площади Революции.

По словам женщины, руку она повредила, упав на ступеньках перехода. По данным пресс-службы мэрии Челябинска, женщину госпитализировали в одну из больниц города с подозрением на перелом предплечья.

Эту уже второй случай травмирования челябинцев в подземном переходе в центре Челябинска. 5 января в переходе на площади Революции упал молодой человек и ударился головой. После ЧП в мэрии рассказали, что уложили на ступеньках переходов противоскользящие коврики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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