Молодой челябинец разбился в подземном переходе в центре города

Челябинец серьезно травмировался в подземном переходе в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 4 января. О ЧП горожане рассказали в социальных сетях.

«По словам очевидцев, молодой челябинец ударился головой о ступеньки и потерял сознание. Ему сразу же вызвали скорую и оказались первую помощь», – сообщают в группе «Типичный Челябинск».

Судя по размещенным в сообществе фотографиям, инцидент произошел в одном из подземных переходов в районе площади Революции. Горожане в обсуждении отметили, что переходы так и остались крайне опасными, несмотря на проведенный нынешними летом-осенью ремонт.

«Я там бываю крайне редко, была в новогоднюю ночь. Если честно, нового ничего не заметила. То, что очень скользко и ужасный подъем для колясок – это заметила... Женщина с коляской еле смогла подняться, муж помог... А уж как колясочникам-инвалидам, я думаю это просто смертельный номер...» – написала в обсуждении одна из челябинок.

«Это просто ужас какой-то, я вчера там была, за ступени говорить нечего – а в самой подземке просто убиться можно», – согласилась еще одна участница обсуждения.

«Так Текслер и первая леди нашей области там же ж не ходЮт, – заметили горожане. – И не в курсе, что ТАК отремонтировали: травмоопасно, опасно для жизни...».

«У нас так всегда. Сначала должно произойти ЧП, а только потом появляются условия для его предотвращения», – констатировали челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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