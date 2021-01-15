ГИБДД Челябинска объявила войну современным тенденциям, призвав на помощь альтернативную географию

Начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков выступил против сохранения наземного пешеходного перехода на площади Революции.

Как сообщает РИА «Новый День», главный гаишник Челябинска Алексей Горшков нанес чувствительный удар по имиджу мэра города Натальи Котовой, поручившей оставить наземный пешеходный переход на площади Революции.

Напомним, в понедельник, 11 января, в мэрии Челябинска сообщили, что временный пешеходный переход на перекрестке проспекта Ленина и улицы Цвиллинга станет постоянным. Кроме того, его сделают удобным и для маломобильных граждан. Ранее его обустроили на время ремонта подземного перехода.

Однако оказалось, что городские чиновники не поставили в известность о своих планах ГИБДД. Более того, ГАИ категорически против подобной инициативы.

«Это нонсенс – когда есть подземный пешеходный переход, дублировать его наземным, – заявил в эфире «Радио-КП» начальник ГИБДД города Алексей Горшков. – Госавтоинспекция против этого наземного перехода, и мы будем принимать все меры для того, чтобы его исключить. Это, в принципе, неправильно. Весь современный мир, Европа или на кого все люди любят равняться – все пытаются убрать пешеходов от пересечения с транспортными средствами – подземные, надземные переходы, развязки, по которым переходят дорогу».

Склонность к широким обобщениям часто скрывает отсутствие конкретных фактов. Горшков не стал уточнять, какие именно страны в каких именно городах пытаются загнать пешеходов под землю.

А вот известный урбанист Илья Варламов утверждает, что в развитых странах от подземных пешеходов отказываются: «Чтобы отыскать подземный переход в центре современного европейского города, надо ещё постараться! В Европе внеуличные переходы появляются обычно при пересечении пешеходных маршрутов с внутригородскими шоссе, и их довольно мало. Центр же от них свободен почти всегда», – заявляет он и приводит в доказательства карты столиц Великобритании и Франции. В Лондоне, в 3 раза превышающем по площади Челябинск, подземных переходов не больше десятка (а у нас только на площади Революции – четыре), в Париже и вовсе всего два.

Но у Горшкова, видимо, особая Европа, как и отношение к горжанам. В ответ на утверждение, что подземный переход невозможно приспособить под нужды маломобильных челябинцев, он возмущенно бросил: «Давайте тогда закатаем все подземные переходы и будем ловить аварийность».

Это еще один железный аргумент сторонников загонять людей под землю. Например, в комитете дорожного хозяйства Челябинска, отвечая на запрос РИА «Новый День», заявили «Оборудование наземного пешеходного перехода при наличии подземного нецелесообразно, так как приведет к появлению очагов аварийности, которые ранее были зарегистрированы на данном участке». Но просьбу уточнить, когда и какие ДТП были зафиксированы на «данном участке», ничего вразумительного сказать не смогли, переадресовав вопрос в ГИБДД.

Но и Горшков сегодня не стал подкреплять свое заявление об аварийности конкретными примерами, просто сообщив, что

в советское время подземные переходы были обустроены на площади Революции именно с целью освободить дорожное полотно для автомобилей.

Однако происшествия с пешеходами вблизи подземных переходов, действительно, случаются. Корреспонденты РИА «Новый День» сами неоднократно наблюдали, как люди перебегают улицу Цвиллинга или проспект Ленина в районе площади Революции. Одна пенсионерка даже тащила за собой маленького ребенка.

«В этом нет ничего необычного, – отмечает Варламов. – Просто ещё одно доказательство того, что внеуличные переходы провоцируют людей нарушать правила».

Но главе челябинского ГИБДД это почему-то в голову не приходит. Более того, он уверен, что если люди по каким-то причинам не могут спуститься в переход, они могут запросто сделать по городу крюк. Так, дозвонившейся в эфир пожилой горожанке, попытавшейся убедить главного гаишника Челябинска в необходимости сохранения наземного перехода у «Ритма», Горшков предложил переходить дорогу на перекрестке улиц Цвиллинга и Коммуны. Похоже, он не в курсе, что у пожилых людей часто болят ноги, а для того, что попасть от «Ритма» на площадь Революции предложенным им путем, человек должен сделать круг в 2,5 км (мы специально посчитали по карте). Кончено, есть и более близкий путь – через перекресток улиц Пушкина и Цвиллинга – там около 700 метров, половина пути в горку. И все это для того, чтобы преодолеть 50 метров дороги.

Похоже, Горшков считает, что главные в Челябинске не горожане, а автомобили.

Впрочем, и проблемы автомобилистов его не слишком волнуют. Например, его совершенно не смущает иллюминация, размещаемая на некоторых улицах вдоль дорог. По словам многих водителей, размещенные на столбах вдоль дорог световые табло, на которых вспыхивают то зленные елки, то красные сердца или снеговики в красных колпаках, зачастую вводят их в заблуждение, так как вся улица становится «красной» или «зеленой» и на этом фоне легко можно не заметить реальный сигнал светофора.

«Я обычно поздно вечером еду домой. И ни разу не было у меня сомнения, что это горит иллюминация, а не зеленый сигнал светофора. Может быть, со зрением какие-то проблемы. Может, есть необходимость обратиться к окулисту», – довольно грубо попытался отшутиться г-н Горшков.

Но что любопытно, ГИБДД, по его же словам, обеспокоена, не вводят ли в заблуждение водителей зеленые кресты на аптеках, расположенных отнюдь не на кромке автодорог. Ведомство даже пыталось добиться в суде запрета на размещение таких световых конструкций, но безуспешно.

Почему вывески аптек водители могут принять за зеленый сигнал светофора, а зеленые квадраты на экранах в боль проезжей части – нет, начальник ГИБДД Челябинска, разумеется, тоже не объяснил.

«Ну что ж, в интервью можно услышать мнение человека, чей уровень познания городской безопасности из 70-х годов 20 века. По данным онлайн-журнала «Автобокер», чьи аналитики составили подборку, Челябинская область занимает 9-е место в стране по количеству ДТП, причиной которых стали пешеходы. За отчетный период 2019 года в регионе произошло 355 аварий с пешими участниками движения. В них погиб 61 человек, 298 ранены. Прирост по сравнению с тем же периодом 2018 года – 11,3 %.

По идее, господина Горшкова бы за такой рост смертности и аварийности следует понизить в должности, а не интервью брать», – прокомментировали горожане «бенефис» главного по безопасности дорожного движения в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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