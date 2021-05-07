«Внезапно загорелся красный…» В Челябинске продолжают пугать автомобилистов праздничной иллюминацией

Власти Челябинска продолжают сбивать автомобилистов с толку праздничной иллюминацией.

«Нормально я сейчас по тормозам ударил. Перед перекрестком на столбе резко загорелся красный. Оказалось это цифра 9, кто-то придумал такое украшение...», – рассказали накануне вечером в одном из городских чатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», световые панно появились на столбах вдоль основных челябинских дорог в конце 2019 года. Деньги – около 700 млн рублей – выделялись в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Автомобилисты сразу начали жаловаться, что новые фонари, установленные чуть выше светофоров, вводят их в заблуждение, заливая улицы то зеленым, то красным светом. Однако городские власти на эти заявления не отреагировали, а в январе текущего года начальник городской Алексей Горшков заявил, что тем, кого смущает иллюминация, нужно обратиться к окулисту.

Поэтому «красные фонари» в ближайшее время вряд ли отключат, и автомобилистам придется проявлять на дорогах повышенное внимание.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.05.21

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