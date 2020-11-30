«Типа, они нас любят…» Главную магистраль Челябинска превратили в улицу красных фонарей

В Челябинске начался монтаж новогодней иллюминации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на основных магистралях по вечерам уже включают световые табло, установленные на опорах освещения. Если в прошлом году улицы сияли белыми снежинками на синем фоне, то на этот раз дороги украсили красными сердечками. Например, подобным образом светится Свердловский проспект.

Горожане креатив городских властей в очередной раз не оценили. Водители снова жалуются, что яркие фонари, расположенные чуть выше светофоров их отвлекают. К тому же эти сердечки через определенные промежутки времени мигают, что создает иллюзию переключающегося светофора.

Пешеходам не нравится ни цвет, ни форма подсветки: «Слишком много красного», – отмечают горожане. «Выбрали самое пошлое из воможного». «Это, что? Намек, что Челябинск – один сплошной бордель?» «Это послание: типа, денег нет, но вы держитесь – мы вас любим», – комментируют челябинцы.

Челябинск, Павел Зварзин, Ульяна Белкина

Челябинск. Другие новости 30.11.20

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