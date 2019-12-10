Улицы красных фонарей: власти Челябинска потратят на новую иллюминацию более 600 миллионов рублей

В Челябинске заканчиваются работы по монтажу и ремонту иллюминации: неоднозначные решения обойдутся городской казне более чем в 600 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство работ проходит в рамках подготовки к саммиту ШОС и БРИКС, что указано и в конкурсной документации контрактов. За эти рамки вынесены лишь работы по ремонту уже существующей иллюминации. Общая стоимость всех контрактов составила 601 миллион 95 тысяч рублей.

Поделили бюджетные деньги три компании: ООО «Компания «Омега» из Санкт-Петербурга (366 миллионов 360 тысяч рублей), ООО «Швабе-Москва» (183 миллиона 68 тысяч рублей) и екатеринбургское ООО «Светотехническая компания «МТ Электро» (51 миллион 667 тысяч рублей).

По задумке разработчиков дизайн-проекта, линейные светильники с белым светом должны появиться на проспекте Ленина от улицы Героев Танкограда до Лесопарковой, на Университетской набережной, вдоль улицы Артиллерийской, а также украсить путепровод «Челябинск Главный» и дорогу в аэропорт (всего 883 конструкции).

Светильники, увешанные белыми шаровидными лампами, смонтированы на улице Энгельса (на участке от улицы Труда до проспекта Ленина), а также на улицах Лесопарковая, Доватора и Степана Разина (всего 250 светильников).

Часть улиц украсят двусторонние медиапанели с изображением герба Челябинска. Они появятся на улицах Труда (от Северокрымской до Свердловского проспекта), Героев Танкограда и Комарова, а также на Свердловском проспекте и Бродокалмакском тракте. На это потребуется 825 светильников.

К отдельным участкам городских магистралей дизайнеры подошли с фантазией. Так, на Ленинградском мосту и улице Худякова разместят 151 двустороннюю панель с орнаментом (красный фон с белыми узорами), а на развязке, соединяющей улицы Братьев Кашириных, Труда и Российскую – 20 светильников, панели которых должны имитировать российский триколор.

Но больше всех «повезло» улице Братьев Кашириных. Согласно дизайн-проекту, одну из главных улиц северо-запада Челябинска должны будут украсить 128 светильников, излучающих красный свет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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