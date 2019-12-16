Не пошло: в Челябинске «сгорела» праздничная иллюминация

В Челябинске вторую неделю не могут наладить новую иллюминацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за скачков электронапряжения почти все контроллеры, обеспечивающие работу только что закупленных светильников вдоль дорог, пришли в негодность. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«В связи с большими скачками напряжения практически все контроллеры нуждаются в ремонте. Сегодня уже 150 получили из Набережных Челнов. Это так называемые «красные фонари». Сегодня будут их устанавливать. И уже демонтированы остальные. На этой неделе они будут отремонтированы и доставлены в Челябинск», – рассказал чиновник.

Напомним, на монтаж и ремонт праздничной иллюминации власти Челябинска намерены потратить более 600 миллионов рублей. Однако, подрядчик столкнулся с серьезными проблемами. В ходе пусконаладочных работ фонари и световые конструкции отказались работать, в итоге последний этап работ продолжается уже вторую неделю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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