В Челябинске в подземном переходе на площади Революции прогремел взрыв

В подземном переходе на перекрестке проспекта Ленина с улицами Кирова и Воровского прогремел взрыв.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Челябинской области, в 12:20 в одном из бытовых отсеков взорвался газовый баллон. Затем загорелись находящиеся в бытовке вещи. Пожар вызвал сильное задымление в переходе. Частично обвалился подвесной потолок. В мэрии уточнили, что взрыв произошел в ходе ремонтных работ.

В результате ЧП пострадал один человек, с ожогами примерно 25% – 30% и подозрением на ожоги верхних дыхательных путей, бригада скорой помощи транспортирует его в ожоговый центр ГКБ №6. Еще одна бригада дежурит на месте ЧП. Сведений о других пострадавших нет.

По данным МЧС, пожар в переходе уже потушен, на мете работают сотрудники оперативных служб.

Челябинск, Павел Зварзин

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