Специалисты назвали причины взрыва в центре Челябинска (ФОТО)

Прокуратура начала проверку по факту взрыва в подземном переходе в центре Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 12:20 в одном из бытовых отсеков перехода на перекрестке проспекта Ленина с улицами Кирова и Воровского прогремел взрыв. Произошло возгорание находившихся в бытовке вещей и частичное обрушение потолка перехода.

Как выяснилось, в бытовке находились два 50-литровых газовых баллона.

«Произошел взрыв газо-воздушной смеси в подсобном помещении, но сами баллоны не взорвались – из них произошла утечка, – пояснили в мэрии. – Согласно осмотру, все конструкции перехода в норме». Тем не менее, переход закрыт – открыть его планируют в течение двух дней.

«Предварительно установлено, что из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газо-воздушной смеси, в результате чего пострадал рабочий, –прокомментировали ситуацию в прокуратуре. – Прокуратурой будет проверено соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования к заказчику и подрядчику работ».

Отметим, что в момент взрыва в переходе находились двое рабочих. Один госпитализирован с ожогами 25% тела, второй не пострадал.

Челябинск, Ульяна Белкина

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