По факту взрыва в центре Челябинска возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в подземном переходе на площади Революции.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 12:20 в одном из бытовых отсеков перехода на перекрестке проспекта Ленина с улицами Кирова и Воровского прогремел взрыв. Произошло возгорание находившихся в бытовке вещей и частичное обрушение потолка перехода. Из двух находившихся рядом с эпицентром взрыва человек, пострадал один. Сейчас он находится в ожоговом центре с 12% повреждения тела.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба».

При этом отмечается, что конструкции перехода существенных повреждений не получили.

Челябинск, Павел Зварзин

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