Идея спецполос для общественного транспорта в Челябинске дискредитируется безнаказанностью водителей

Идея выделенных линий для общественного транспорта в Челябинске полностью дискредитируется безнаказанностью водителей частных автомобилей, так как соблюдение ПДД в этой части никто не контролирует.

Как уже сообщал РИА «Новый День», выделенные полосы на городских магистралях призваны создать приоритет общественного транспорта. В Челябинске долгое время существовала единственная выделенная полоса на улице Тимирязева (от улицы Свободы до улицы Воровского): по ней с вокзала на АМЗ двигался троллейбус №5. Осенью 2019 года в городе появилась еще одна выделенка: от проспекта Ленина по улицам Энгельса, Труда и Северо-Крымской до улицы Братьев Кашириных. Опыт оказался неудачным: многие автомобилисты без зазрения совести пользовались полосой, а зимой дорожники превращали ее в склад снега.

Однако процесс продолжился – выделенные полосы появились на Комсомольском проспекте. Это вызвало волну критики со стороны автомобилистов. Тем более, что при устройстве спецполос было допущено много недочетов. Однако со временем челябинцы к выделенкам на Комсомольском проспекте привыкли, но некоторые водители по-прежнему их игнорируют, точнее – считают, что им тоже можно пользоваться полосами, предназначенными исключительно для общественного транспорта.

Сегодня утром в соцсетях появилась фотография, запечатлевшая ситуацию на Комсомольском проспекте в час пик: перед троллейбусом на выделенке втиснулись пять легковушек, и весь этот поток спокойно объезжает маршрутка через «карман», предназначенный для поворота направо.

«Безнаказанность на выделенке: Комсомольский проспект – 17. Троллейбус еле ползет из-за тех, кому очень срочно надо», – комментирует автор фото.

«Конечно, маршрутка по карману объехала и, остановив поток, обратно залезет», – отмечает другой горожанин.

«На Труда тоже постоянно вижу, как машины по выделенке едут», – добавляет третий.

Читайте «Новый День Челябинск» в telegram

Когда процесс организации выделенных полос в Челябинске только начинался, заявлялось, что передвигаться по спецполосам имеют право общественный транспорт, школьные автобусы, а также маршрутные и легковые такси, внесенные в реестр. Всех остальных грозили штрафовать на 1,5 тысячи рублей за каждый факт выезда на полосу. На деле никого не штрафуют, так как ситуацию просто не контролируют.

В июле прошлого года заявлялось, что ситуацию на выделенках будут фиксировать камеры видеонаблюдения: якобы, тестирование оборудования уже идет на улицах Энгельса и Труда. А в на Комсомольском проспекте камеры должны были подключить в начале августа.

В реальности, по информации ГИБДД, камеры не работаю до сих пор.

«Город делает выделенку, пускает по телевизору в транспорте красивую рекламу, где зелёный автобус едет по выделенке, пишет об этом в газетах везде. Я это показываю автомобилисту, он читает, смотрит, восхищается, заходит в городской транспорт и потом получается то, что на фото, – возмущаются горожане. – Сколько раз в качестве контраргумента любителям машинок говорили, что закупка трамваев, замена путей и обособление надо делать в комплексе, а не сначала одно, потом другое и т.д.

А со стороны выделенки почему-то это не работает. Город нарисовал полосу, и всё: «дальше наши полномочия на этом как бы окончены. Все вопросы к ГИБДД».

Это как если бы закупили трамваи, а на вопрос об обособлении и замене шпал область бы сказала: это уже не наш вопрос, трамваи есть? Есть. А как там они будут ездить – это ваши проблемы... Но так не делают.

Значит, выделенка сделана, чтобы перед Москвой отчитаться о ее наличии? Если это не так, то в чем дело? У нас кто в городе главный? Получается ГИБДД? Они могут сказать Алексею Леонидовичу и Наталье Петровне: «Фиг вам, а не камеры»?

Я тупой, объясните».

«При проведении большой комплексной реформы задействованы десятки разных ведомств, в том числе федеральных, – объясняют чиновники. – В каждом ведомстве есть руководитель со своей картиной мира, а кроме него ещё десятки сотрудников со своими знаниями и мнениями. Сложная реформа требует кардинальных перемен, нестандартных подходов, смены всей транспортной парадигмы и привычек тысяч людей, сформированных десятилетиями!

Естественно, что 100% поддержки столь глобальных, а для кого-то и радикальных изменений, никогда не будет. Кто-то против конкретных изменений, кто-то не хочет усиления команды реформаторов, кто-то на критике реформы хочет заработать политические очки или читателей.

На самом деле на текущий момент реформа идёт относительно планомерно, без особо резких всплесков и саботажа. Нужно больше обращений от жителей в ГИБДД, чтобы коллеги почувствовали проблему и приняли меры в рамках своих полномочий».

Челябинцы в эффективность обращений в ГИБДД не верят, напоминая, как ведомство реагировало на некоторые существенные изменения в рамках проводимой в городе реформе: «Мы помним, как они столбики убрать заставили из под моста в Ленинский [район], или как они против любых пешеходных переходов и т.д.»

И заявляют: то, что за столько времени на выделенках не установили камеры, говорит об отношении к этой проблеме.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»